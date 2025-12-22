CANLI SKOR ANA SAYFA
92 dakikada bir katkı

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana 48 maça çıkan Talisca, 2852 dakika sahada kaldı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 26 gol attı, 5 asist yaptı. Brezilyalı, 92 dakikada bir skora katkı sağladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe, İkas Eyüpspor'u 3-0'lık skorla geçerken, gollerin biri Anderson Talisca'dan geldi. Sambacı, Asensio'nun attığı golde de asist yaparak galibiyetin baş mimarlarından biri oldu. Geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al- Nassr'dan bedelsiz olarak transfer edilen Brezilyalı 10 numara, sarı-lacivertli formayla geldiği günden bu yana; Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda toplamda 48 maça çıktı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 2852 dakika sahada kalırken, 26 gol kaydetti. Talisca, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 31 yaşındaki oyuncu, toplamda 31 gole etki ederken, Fenerbahçe'ye de 92 dakikada bir skor katkısı verdi. Brezilyalı oyuncu, bu anlamda takımın en iyisi konumunda.

CİDDİ TALİBİ VAR

Brezilya medyası, Anderson Talisca'yı Flamengo'nun çok istediğini ve Kıtalararası Kupa finalinden sonra sambacıyı kadrosuna katabileceğini yazdı. Haberde; "Anderson Talisca, Flamengo'nun ilk takviyesi olabilir. Flamengo sportif direktörü Jose Boto, Talisca'yla yakın temasta" ifadelerine yer verildi.

