Hücum şovu

Deplasmanda Eyüpspor'u rahat geçen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 17 maçta 39 gol attı. Maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalayan Tedesco'nun ekibi, son maçlarda müthiş bir ivme yakaladı. Avrupa'da Brann, ligde Konya'ya 4 gol atan Kanarya, Eyüp deplasmanında da 3 gol buldu. Kanarya 3 maçta gol yemedi.
Deplasmanda Eyüpspor'u rahat geçen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 17 maçta 39 gol attı. Maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalayan Tedesco'nun ekibi, son maçlarda müthiş bir ivme yakaladı. Avrupa'da Brann, ligde Konya'ya 4 gol atan Kanarya, Eyüp deplasmanında da 3 gol buldu. Kanarya 3 maçta gol yemedi.