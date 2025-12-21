CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Deplasman yıldızı

Deplasman yıldızı

Marco Asensio dış saha maçlarına damgasını vuruyor. Eyüp önünde 1 gol atan ve Duran'a da harika bir asist yapan İspanyol futbolcu, Süper Lig'deki son 5 deplasmanda tam 8 skor katkısı sağladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deplasman yıldızı

Fenerbahçe'de son haftalarda Marco Asensio sahaya ağırlığını koymaya başladı. İspanyol futbolcu takımına önemli bir katkı verirken özellikle deplasman maçlarında sorumluluk almaktan kaçmıyor ve sarı-lacivertlileri rahatlatıyor. Dün Eyüpspor karşısında da başrolde 29 yaşındaki futbolcu vardı. İspanyol yıldız ilk olarak 34. dakikada Anderson Talisca'nın güzel topuk pasını kontrol ederken güzel bir çalım attı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Ardından da sağ çaprazdan topu köşeye bıraktı. 75'te ise Jhon Duran'ın şık golünde harika bir asiste imzasını atan Asensio son 5 deplasman maçında tam 8 skor katkısı üretmiş oldu. Yıldız oyuncu, Gaziantep FK, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Eyüp maçlarında 4 gol atarken 4 de asist kaydetti. Norveç deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirilen başarılı futbolcu, tedavi sürecini iyi geçirdi ve yine kaldığı yerden devam etti.

REKLAM - D&R
G.Saray'dan Wahi hamlesi!
DİĞER
Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Leroy Sane’de! Fenerbahçe derbisi etkisi
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37
F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! F.Bahçe'de 6 isim derbide yok! 00:37