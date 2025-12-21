Deplasman yıldızı

Fenerbahçe'de son haftalarda Marco Asensio sahaya ağırlığını koymaya başladı. İspanyol futbolcu takımına önemli bir katkı verirken özellikle deplasman maçlarında sorumluluk almaktan kaçmıyor ve sarı-lacivertlileri rahatlatıyor. Dün Eyüpspor karşısında da başrolde 29 yaşındaki futbolcu vardı. İspanyol yıldız ilk olarak 34. dakikada Anderson Talisca'nın güzel topuk pasını kontrol ederken güzel bir çalım attı.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Ardından da sağ çaprazdan topu köşeye bıraktı. 75'te ise Jhon Duran'ın şık golünde harika bir asiste imzasını atan Asensio son 5 deplasman maçında tam 8 skor katkısı üretmiş oldu. Yıldız oyuncu, Gaziantep FK, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Eyüp maçlarında 4 gol atarken 4 de asist kaydetti. Norveç deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirilen başarılı futbolcu, tedavi sürecini iyi geçirdi ve yine kaldığı yerden devam etti.