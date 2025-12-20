Goretzka’da rakip Juve

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Orta alanı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 8 numara transferi yapacak ve bu bölgeye bir numaralı aday; Tedesco'nun Schalke'den eski öğrencisi Leon Goretzka... Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen tecrübeli orta saha için tüm imkanlar seferber edilecek. İtalyan teknik adamın da eski öğrencisiyle görüşüp ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye bu transferde en büyük rakip ise Serie A devi Juventus... Çizme temsilcisi de Goretzka'yla ilgileniyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Alman yıldız için Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutup, oyuncuya imzayı attırmak istiyor. Resmi temasların önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi.

TEDESCO'YLA 29 MAÇA ÇIKTI

Leon Goretzka, Schalke'de Domenico Tedesco ile 29 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 2.202 dakika süre alan Alman oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Goretzka, sezon sonunda Bayern'e gitti.

ROTASYONDA KALDI

Teknik direktör Vincent Kompany'yle yıldızı barışmayan Leon Goretzka, Bayern Münih'te bu sezon rotasyonda kaldı. Tüm kulvarlarda sezon başından bu yana 25 maçta sadece 1.143 dakika süre alan tecrübeli orta saha sadece 1 gol katkısı sağladı.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Kariyerinde şu ana kadar 515 maça çıkan ve 97 gol, 77 asistlik performans ortaya koyan Leon Goretzka, 49 kez sarı kartla cezalandırıldı. Alman oyuncu, ne direkt kırmızı kart ne de ikinci sarıdan kırmızı gördü.