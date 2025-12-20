CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Goretzka’da rakip Juve

Goretzka’da rakip Juve

8 numara transferi için çalışma başlatan Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi Tedesco’nun eski öğrencisi Goretzka... Juventus’un da talip olduğu Alman yıldız için yönetim elini çabuk tutup imzayı attırmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Goretzka’da rakip Juve

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Orta alanı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 8 numara transferi yapacak ve bu bölgeye bir numaralı aday; Tedesco'nun Schalke'den eski öğrencisi Leon Goretzka... Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen tecrübeli orta saha için tüm imkanlar seferber edilecek. İtalyan teknik adamın da eski öğrencisiyle görüşüp ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, Fenerbahçe'ye bu transferde en büyük rakip ise Serie A devi Juventus... Çizme temsilcisi de Goretzka'yla ilgileniyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Alman yıldız için Fenerbahçe yönetimi elini çabuk tutup, oyuncuya imzayı attırmak istiyor. Resmi temasların önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi.

TEDESCO'YLA 29 MAÇA ÇIKTI

Leon Goretzka, Schalke'de Domenico Tedesco ile 29 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 2.202 dakika süre alan Alman oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Goretzka, sezon sonunda Bayern'e gitti.

ROTASYONDA KALDI

Teknik direktör Vincent Kompany'yle yıldızı barışmayan Leon Goretzka, Bayern Münih'te bu sezon rotasyonda kaldı. Tüm kulvarlarda sezon başından bu yana 25 maçta sadece 1.143 dakika süre alan tecrübeli orta saha sadece 1 gol katkısı sağladı.

KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Kariyerinde şu ana kadar 515 maça çıkan ve 97 gol, 77 asistlik performans ortaya koyan Leon Goretzka, 49 kez sarı kartla cezalandırıldı. Alman oyuncu, ne direkt kırmızı kart ne de ikinci sarıdan kırmızı gördü.

Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama! İfade vermek için İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Daha Eski
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45