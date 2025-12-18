Fenerbahçe o isim için elini çabuk tutacak! Brown'un sakatlığı planları değiştirdi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1.90 boyundaki solak stoperi Milan, Bologna'nın da istediği öne sürülmüştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli savunmacı ile Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtilmişti.