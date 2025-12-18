Fenerbahçe o isim için elini çabuk tutacak! Brown'un sakatlığı planları değiştirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Archie Brown'un sakatlığı can sıkarken Bundesliga'da forma giyen o isim yeniden gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Archie Brown'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de stoper transferi öncelikli hale gelmiş durumda. Kanarya, Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki Diogo Leite için girişimlere başlamıştı.

1.90 boyundaki solak stoperi Milan, Bologna'nın da istediği öne sürülmüştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli savunmacı ile Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtilmişti.

Başkan Sadettin Saran'ın sportif direktör Devin Özbek'e Leite'nin işini bitirmesi için talimat verdiği belirtiliyor. Sarı lacivertliler, elini çabuk tutma kararı verdi.

