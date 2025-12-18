En Nesyri Fenerbahçe'yi kafada bitirdi! Afrika Kupası sonrası için flaş talep

Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 25 maçı çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.

