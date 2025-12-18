CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe En Nesyri Fenerbahçe'yi kafada bitirdi! Afrika Kupası sonrası için flaş talep

Fenerbahçe'de bir süredir eleştirilerin odağında olan En-Nesyri hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcunun Afrika Kupası sonrası için menajerinden flaş bir talepte bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Afrika Uluslar Kupası için milli takıma giden yıldız golcünün menajeriyle bir görüşme yaptığı ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Nesyri'nin "Afrika Kupası bitmeden bana kulüp bul. Artık Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 25 maçı çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.

Tecrübeli forvetin Fenerbahçe ile olan kontratı 2028'de sona erecek.

