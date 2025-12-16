CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tüm planlarımız tuttu

Tüm planlarımız tuttu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, farklı galibiyeti yorumladı. İtalyan teknik adam, "İlk yarı tüm planlarımız tuttu. İkinci yarı oyundan düştük. Ama haftalardır çok iyi ve yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Harika çalışıyoruz. 3-0'dan sonra ikinci yarıda takımın düşmesini bu sebeple biraz doğal karşılıyorum. Neticede biz de insanız. Sezon zor ve uzun. Mükemmel olmaktan bahsediyorsak iki yarıyı da aynı şekilde oynamalıyız. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Takımın öz güveni için önemli" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tüm planlarımız tuttu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, farklı galibiyeti yorumladı. İtalyan teknik adam, "İlk yarı tüm planlarımız tuttu. İkinci yarı oyundan düştük. Ama haftalardır çok iyi ve yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Harika çalışıyoruz. 3-0'dan sonra ikinci yarıda takımın düşmesini bu sebeple biraz doğal karşılıyorum. Neticede biz de insanız. Sezon zor ve uzun. Mükemmel olmaktan bahsediyorsak iki yarıyı da aynı şekilde oynamalıyız. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Takımın öz güveni için önemli" dedi.

Cimbom'un yeni orta sahası Premier Lig'den!
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
G.Saray'dan yerli operasyonu! 2 transfer birden
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:09
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:03
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:44
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
Daha Eski
F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! F.Bahçe Sörloth için bir servet harcayacak! 00:21
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 00:21
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 00:21
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 00:21
F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! F.Bahçe'ye 2 isimden kötü haber! 00:21
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 00:21