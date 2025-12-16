Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, farklı galibiyeti yorumladı. İtalyan teknik adam, "İlk yarı tüm planlarımız tuttu. İkinci yarı oyundan düştük. Ama haftalardır çok iyi ve yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Harika çalışıyoruz. 3-0'dan sonra ikinci yarıda takımın düşmesini bu sebeple biraz doğal karşılıyorum. Neticede biz de insanız. Sezon zor ve uzun. Mükemmel olmaktan bahsediyorsak iki yarıyı da aynı şekilde oynamalıyız. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Takımın öz güveni için önemli" dedi.