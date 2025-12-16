Matador şov

Kas yorgunluğu nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann maçının kadrosuna alınmayan Marco Asensio formasına kavuştu. Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve kanatta görev yapan 'Matador' lakaplı yıldız, oyunuyla beğeni topladı. 3'üncü golde Talisca'ya asist yapan İspanyol futbolcunun ilk yarının son anlarında frikikten şık vuruşunda top direkte patladı. 87'de gol perdesini kapatan Asensio, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
