Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Matador şov

Matador şov

1 maç aradan sonra ilk 11’e dönen Marco Asensio, Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistle gösteri yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Matador şov

Kas yorgunluğu nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Brann maçının kadrosuna alınmayan Marco Asensio formasına kavuştu. Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve kanatta görev yapan 'Matador' lakaplı yıldız, oyunuyla beğeni topladı. 3'üncü golde Talisca'ya asist yapan İspanyol futbolcunun ilk yarının son anlarında frikikten şık vuruşunda top direkte patladı. 87'de gol perdesini kapatan Asensio, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

