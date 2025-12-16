4 günde 5 gol!

Anderson Talisca, Fenerbahçe kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Brann deplasmanında sağ ayak, sol ayak ve kafayla 3 gol atan Brezilyalı yıldız, kusursuz performansını Trendyol Süper Lig'de de sürdürdü. Konyaspor karşısında forvet arkasında görev alan Talisca, penaltıdan gol perdesini açtı. Son derece iştahlı ve hırsı olduğu gözlenen 31 yaşındaki futbolcu, sol ayak içiyle topu uzak köşeye göndererek enfes bir gole imzasını attı.

15 GOLE KATKI YAPTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, 4 gün içinde 5 kez ağları sallayan Anderson Talisca'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu. Trendyol Süper Lig'de toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Sambacı, 8 gol, 1 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Süper Lig'deki 7 golünden 3'ünü penaltıdan kaydeden deneyimli oyuncu, Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde 13 gol, 2 asistle Fenerbahçe'nin skor yükünü adeta tek başına çekti. Formunun zirvesindeki Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımın en golcü futbolcusu oldu.

ÇOK GOL ATMALIYIZ

Talisca maç sonrası "Son dönemlerde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Çok gol atan bir takımımız var. Hep kaleyi arıyoruz. Biliyoruz ki şampiyonluk için çok gol atmamız ve savunmayı iyi yapmamız lazım" diye konuştu

TALISCA'YA ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Ederson, 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Brezilyalı eldiven şöyle konuştu: "Her zaman takıma yardımcı olmak için sahadayım. Büyük bir galibiyet elde ettik. Talisca'yı da kutlamak istiyorum, iyi bir performans ortaya koydu. Normalde idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek adına kendi payıma düşen çalışmalarımı yapıyorum."