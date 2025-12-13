17 maçta 10 gol katkısı

Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşarken 7 defa da asist yapmayı başardı.
Sezon başında Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Dorgeles Nene, Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşarken 7 defa da asist yapmayı başardı. Nene, 17 maçta 10 gole katkı yaparak, her 2 maçın birinde skor yapmayı bildi.