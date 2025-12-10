Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, SK Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.
Bu zorlu deplasman öncesinde ise teknik direktör Domenico Tedesco, kadro kurmakta zorlansa da sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İtalyan çalıştırıcı, santrfor bölgesinde ise radikal bir değişiklik yapacak.
Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek.
Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamaları doğrultusunda Kolombiyalı yıldızın yokluğunda Talisca ile En-Nesyri'nin ilk 11'de olması bekleniyor.