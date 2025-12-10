CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacakları SK Brann maçı öncesi kararını verdi. İşte Jhon Duran'ın cezalı olduğu mücadelede hücum hattında izlenecek yol... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 10:45 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 13:53
Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, SK Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Bu zorlu deplasman öncesinde ise teknik direktör Domenico Tedesco, kadro kurmakta zorlansa da sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İtalyan çalıştırıcı, santrfor bölgesinde ise radikal bir değişiklik yapacak.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını verdi! Talisca ve En-Nesyri...

Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek.

