Kadınların bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'nin kadın takımları kendi kulvarlarında fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmayı, Euroleague Kadınlarda oynadığı 6 maçı ve Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kazandı. Kadınlar basketbolda 14'te 14 yapan Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza attı.

SULTANLAR 11'DE 11 YAPTI

Sarı-lacivertlilerin kadın futbol takımı da kendi liginde oynadığı 10 maçın tamamından galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımı da futbol ve basketbolda olduğu gibi tüm karşılaşmalarından zaferle ayrıldı. Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'ndeki 8 maçın yanı sıra Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmayı ve Şampiyonlar Kupası finalini de kazandı