Haberler Fenerbahçe Kadınların bileği bükülmüyor

Kadınların bileği bükülmüyor

F.Bahçe’nin kadın basketbol, voleybol ve futbol takımları bu sezon çıktıkları tüm maçları kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Fenerbahçe'nin kadın takımları kendi kulvarlarında fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmayı, Euroleague Kadınlarda oynadığı 6 maçı ve Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini kazandı. Kadınlar basketbolda 14'te 14 yapan Fenerbahçe, büyük bir başarıya imza attı.

SULTANLAR 11'DE 11 YAPTI

