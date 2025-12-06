En iyisi Kerem

Sezon başında Benfica'dan rekor bedelle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, son dönemde en fazla eleştirilen isimlerin başında... Milli oyuncu, yeteri kadar skor katkısı yapamasa da kasım ayında Fenerbahçe'nin en fazla şut pası veren ismi oldu.
