Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat için daha önce de girişimde bulunan İspanyol ekibinin son teklifine sarı lacivertli ekipten ret geldi. İşte o rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 06:51
Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

İspanyol ekibi Real Betis'in sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak için sarı lacivertli kulüple temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

TAKVİM'in haberine göre, Real Betis, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

Sarı lacivertli kulüpün Amrabat için gelen bu rakamı çok düşük bulduğu ve etmediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

Tecrübeli yıldıza kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro ödeyen yönetimin bu rakamdan daha düşük bir bedele oyuncuyu bırakmayacağını söylediği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Real Betis'in Amrabat teklifine ret! İşte o rakam

Real Betis ile 11 maça çıkan Amrabat skor katkısında bulunamadı.

