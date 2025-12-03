TRANSFER HABERİ - Juventus’tan Jayden Oosterwolde hamlesi! Fenerbahçe kapıyı 20 milyon eurodan açıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında. İtalyan devi Juventus'un ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun üzerindeki rakamları değerlendireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan talip var. 24 yaşındaki Hollandalı stoper, özellikle fizik gücü, hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla İtalya'dan ciddi ilgi gördü.
Akşam'da yer alan habere göre Juventus, ocak transfer döneminde Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi teklif sunması bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetimin ise başarılı savunmacıyı satma konusunda istekli olmadığı, ancak 20 milyon euronun üzerindeki teklifler için değerlendirme yapmaya hazır olduğu kaydedildi.
KARIN YÜZDE 30'U PARMA'YA GİDECEK Fenerbahçe, Oosterwolde'yi 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Anlaşma gereği, sarı-lacivertliler oyuncuyu 7 milyon euro ve üzeri bir bedelle satması durumunda elde edilen karın yüzde 30'unu İtalyan ekibine ödeyecek.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı stoperin sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Oosterwolde bu sezon tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada forma giydi.