TRANSFER HABERİ - Juventus’tan Jayden Oosterwolde hamlesi! Fenerbahçe kapıyı 20 milyon eurodan açıyor

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan talip var. 24 yaşındaki Hollandalı stoper, özellikle fizik gücü, hızı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla İtalya'dan ciddi ilgi gördü.

Akşam'da yer alan habere göre Juventus, ocak transfer döneminde Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi teklif sunması bekleniyor.