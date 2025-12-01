CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. Samandıra ve Kemerburgaz'da tüm gözler taktik çalışmalara ve son durumlara çevrilmiş durumda. İşte dev randevu öncesi iki cephede öne çıkan 10 kritik madde… (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:28
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre, zorlu derbi öncesi Samandıra ve Kemerburgaz'daki 10 kritik madde de belli oldu.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

FENERBAHÇE CEPHESİ

1- Geri dönüşler güven tazeledi
Rizespor karşısında 2-0'dan 5-2'ye gelen tarihi dönüş ilk kıvılcım oldu. Ferencvaros maçında 1-0'dan 1-1'e gelen skor da takım içerisindeki inancı güçlendirdi.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

2- İki önemli eksik
Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski derbide forma giyemeyecek. Kaleci Ederson'a PFDK'dan ceza çıkmaması ise takımda moral yarattı.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

3- Tedesco Samandıra'ya kamp kurdu
İtalyan teknik adam, tıpkı göreve ilk geldiği günlerdeki gibi tesislerde mesaiye başladı. Sayfalarca analiz, özel raporlar ve video sunumlarıyla oyuncularını derbiye hazırlıyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

4- Tarihi prim sözü
Yönetim, dev maç için yaklaşık 3 milyon euro prim açıkladı. Tüm takım bu adımı motivasyon kaynağı olarak görüyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

5- Efsaneler moral verdi
Fenerbahçe yönetimi, kulübün eski yıldızlarını takımla buluşturarak derbi ruhunu canlandırdı. Birlik mesajı öne çıktı.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

6- Osimhen'e özel savunma planı
Tedesco, yıldız golcünün 11'de başlama ihtimaline karşı tüm savunma organizasyonunu Osimhen'in özelliklerine göre revize etti.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

7- Asensio'ya özel hazırlık
Son haftaların formda ismi Asensio, teknik ekibin derbiye özel olarak üzerinde durduğu oyuncuların başında geliyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

8- Orta sahada tercih: İsmail–Fred
Tedesco'nun fizik gücü ve top kazanma becerisi sebebiyle orta sahada İsmail Yüksek–Fred ikilisine yönelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

9- Kart uyarısı
Oosterwolde ve Jhon Duran, Barış Alper ve Osimhen'e karşı riskli pozisyonlarda dikkatli olmaları için uyarıldı.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

10- Sol bek bilmecesi: Levent mi Brown mu?
Tedesco, hücuma katkısıyla Levent'e, savunma disiplininde ise Brown'a yakın duruyor. Son karar maç saatinde şekillenecek.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

GALATASARAY CEPHESİ

1- Derbiye erken odaklanıldı
US Gilloise maçında hem Lemina hem Osimhen riske edilmedi. Sarı-kırmızılılar bir haftadır tüm çalışmalarını Kadıköy derbisine göre planlıyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

2- Kemerburgaz'da son hazırlık
Bir günlük iznin ardından takım cuma günü tam kadro derbi mesaisine başladı.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

3- Sakatlardan üçlü müjde
Lemina ve Osimhen'in dönüşünün ardından Yunus Akgün de takımla çalışmalara katıldı. Üç isim birden derbiye yetişti.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

4- 7 eksik kesinleşti
Eren, Metehan ve Sallai cezalı. Singo ve Jakobs'un tedavileri sürerken Kaan ve Berkan da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

5- Zorunlu değişikliklerde çözüm bulundu
Okan Buruk, sağ bekte Sanchez'e; stoperde ise Lemina'ya görev verme planını netleştirdi.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

6- Derbi 11'i şekillendi
Taktik çalışmalarında şu 11 kullanıldı:
Uğurcan – Sanchez – Lemina – Abdülkerim – Kazımcan – Torreira – Sara – İlkay – Sane – Barış Alper – Osimhen

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

7- Yunus ve Icardi'den hamle rolü
İki yıldız isim derbide kulübede başlayacak ancak Buruk'un ikinci yarı planlarında önemli yer tutuyor.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

8- Takım içi motivasyon konuşmaları
Abdülkerim yerli oyunculara, Torreira yabancılara konuşma yaptı. Okan Buruk da oyuncularını "kart görmeme ve sakin kalma" konusunda özellikle uyardı.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

9- Sessizlik stratejisi
Galatasaray, derbi öncesinde dışa kapandı ve sakinliği maçın kilidi olarak belirledi.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

10- Başkan'dan açık çek
Dursun Özbek takımı ziyaret ederek moral verdi. Galibiyet halinde primin takım tarafından belirleneceğini açıkladı.

