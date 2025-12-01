Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi 10 kritik madde! Tedesco ve Okan Buruk planlarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre, zorlu derbi öncesi Samandıra ve Kemerburgaz'daki 10 kritik madde de belli oldu.
FENERBAHÇE CEPHESİ
1- Geri dönüşler güven tazeledi Rizespor karşısında 2-0'dan 5-2'ye gelen tarihi dönüş ilk kıvılcım oldu. Ferencvaros maçında 1-0'dan 1-1'e gelen skor da takım içerisindeki inancı güçlendirdi.
2- İki önemli eksik Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski derbide forma giyemeyecek. Kaleci Ederson'a PFDK'dan ceza çıkmaması ise takımda moral yarattı.
3- Tedesco Samandıra'ya kamp kurdu İtalyan teknik adam, tıpkı göreve ilk geldiği günlerdeki gibi tesislerde mesaiye başladı. Sayfalarca analiz, özel raporlar ve video sunumlarıyla oyuncularını derbiye hazırlıyor.
4- Tarihi prim sözü Yönetim, dev maç için yaklaşık 3 milyon euro prim açıkladı. Tüm takım bu adımı motivasyon kaynağı olarak görüyor.
5- Efsaneler moral verdi Fenerbahçe yönetimi, kulübün eski yıldızlarını takımla buluşturarak derbi ruhunu canlandırdı. Birlik mesajı öne çıktı.
