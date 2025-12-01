CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kazanması durumunda liderlik koltuğuna geçeceği kritik derbide Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kanat oyunları ile ezeli rakibinin bek zaaflarını hedef alacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın bek bölgesinde yaşadığı sorunları yakından analiz ederek derbi stratejisini büyük ölçüde kanat organizasyonları üzerine kurdu. İtalyan teknik adam, rakibinin özellikle savunma geçişlerinde yaşadığı aksaklıklardan yararlanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Takvim'in haberine göre Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo–Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu. Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Takım içi toplantılarda oyuncularına "Rakibi kenarlardan yıkacağız" mesajı verdiği öğrenilen Tedesco, yüksek tempo ve hızlı kanat geçişleriyle derbinin kontrolünü ele almayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de çalışmalar bu doğrultuda sürerken, sarı-lacivertlilerin özellikle kanat varyasyonları üzerinde yoğun biçimde durduğu aktarıldı. İki takım arasında büyük bir taktik savaşı olduğu görüşü hakim.

