Fenerbahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!

Takvim'in haberine göre Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo–Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu. Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor.