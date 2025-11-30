CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de tüm gözler pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı Kanarya'da tüm planlar derbide galibiyet ve 65 hafta sonra liderlik koltuğunun ele geçirilmesi üzerine yapılıyor. Cimbom'un eksi ve artıları takıma ezberletiliyor. Öte yandan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun dev maç öncesi yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

Fenerbahçe yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de tüm planlar Galatasaray derbisinde galibiyet ve liderlik üzerine yapılıyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco yönetiminde yenilmezlik serisi yakalayıp Cimbom ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren Kanarya, yarın Kadıköy'de büyük bir zafer yaşamak için kenetlendi.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

Sarı-kırmızılı takımın artıları ve eksileri tüm detaylarıyla hem sahada hem toplantılarda oyunculara ezberletiliyor. Teknik ekip rakibin yaptığı ve yapamadığı işler üzerinde detaylı analizleri masaya yatırıyor.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

DERBİLERİN BAHANESİ OLMAZ

Tedesco, "Derbilerde bahaneye yer yok. İştahlı, hazır ve taze olacağız. Çok önemli bir maç. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız" diyerek takımı ateşliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

İtalyan hoca ayrıca futbolcularına yönelik yaptığı toplantılarda "Liderlik hasretini bitirmek istiyoruz. Herkes 90 dakika savaşacak. Her saniyenin önemi büyük. Mutlak galibiyet istiyorum" ifadesi ile son talimatlarını veriyor. Sarı lacivertliler, derbiye hızlı başlayıp ilk dakikalarda öne geçmeyi planlıyor. Ön alan baskısı, rakibin yıldız isimlerine kilit vurulması da önemli detaylar olarak öne çıkıyor.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

EN SON ŞUBAT 2024'TE ZİRVEYE ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Şubat 2024'te liderlik koltuğuna oturmuştu. Tam 65 haftadır ligde liderlik hasreti çeken sarı- lacivertliler, Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışla bu özlemini sonlandırmayı amaçlıyor. En son 2023-24 sezonunda 24. haftada lider olan Kanarya, daha sonra o sezon zirveden uzak kalmıştı.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

4 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Kanarya'da ilk derbiye Beşiktaş karşısında çıkan ve sahadan galibiyetle ayrılan Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmişti. Fenerbahçe, yabancı teknik direktör ile Galatasaray'ı Kasım 2021'den bugüne mağlup edemiyor. İtalyan çalıştırıcı, derbiden 3 puanla ayrılması halinde 4 yıllık hasrete son verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

EN SON İSMAİL KARTAL KAZANMIŞTI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray galibiyeti yaşadığı son maçta teknik direktörlük koltuğunda İsmail Kartal otururken, yabancı olarak da 21 Kasım 2021'de oynanan maçta Vitor Pereira vardı. Sarı-lacivertliler, Jesus ile sarı-kırmızılılara karşı 2 maçta 2 mağlubiyet yaşarken Mourinho'nun da şansı tutmadı. Mourinho, 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmada 2 kez kaybetti, 1 defa berabere kaldı.

Tedesco'dan derbi öncesi motivasyon konuşması! İşte o sözler

7

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hamleleri Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı. Yedekten oyuna giren oyuncular 7 golle ligin en etkili kulübesine imza attı. Galatasaray'da ise bu sayı 5'te kaldı. Bu gollerin 4'ü Mauro İcardi'den geldi.

19

Sarı-lacivertli takım, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla Süper Lig'in en üretken takımı konumunda yer alıyor. Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabetli şutla hemen arkasında bulunuyor. İki takımın bu verileri birbirine yakın.

52

İkili mücadelelerde Fenerbahçe maç başına 52.3 kazanım ortalamasıyla zirvede yer almayı başardı. Galatasaray ise 49 galibiyetle ligde 9. sırada. Bu veri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımının fiziksel üstünlüğüne dikkat çekiyor.

53

Galatasaray hava toplarında %57.6'lık başarı oranıyla Süper Lig'de açık ara lider durumda. Fenerbahçe ise bu alanda %39'da kaldı. Buna karşın yerden mücadelelerde küçük farkla Fenerbahçe üstün: %53.5'e karşı %52.5.

