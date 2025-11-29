CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de derbi öncesi dev prim! "Galatasaray'ı yenerseniz…"

Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Ferencvaros beraberliğinin ardından soyunma odasına inen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takıma moral aşılayarak Galatasaray derbisi için 100 milyon TL prim sözü verdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:32
Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Takımına moral veren Saran, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde oyunculara önemli bir prim sözü verdi.

Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Takvim'in haberine göre Saran, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada derbi galibiyeti halinde 100 milyon TL prim dağıtacaklarını belirtti.

Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Bu primin kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ceplerinden karşılanacağını ifade eden Saran, takıma güveninin tam olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe’de derbi öncesi dev prim! “Galatasaray’ı yenerseniz…”

Başkan Saran'ın toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum.
İyi bir takımız."

Icardi’den Kadıköy mesajı!
