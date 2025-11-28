Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti. İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un yönettiği mücadeleyi Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül değerlendirdi. Üründül, özellikle Domenico Tedesco'nun orta saha tercihlerini hedef aldı.
"ASENSIO–TALISCA BİRLİKTELİĞİ OLMAZ"
Üründül, modern futbolda atletizmin belirleyici olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bazı teknik direktörlerin özel takıntıları vardır ve işlemeyen şeyleri bile ısrarla denemeye devam ederler. Tedesco'nun da bu tip bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli olsalar da fizik gücü yeterli olmayan iki oyuncuyu aynı anda orta sahada kullanmak, günümüz futbolunun temel ilkelerine aykırı."
"İLGİNÇ BİR TAKIM TERTİBİ ORTAYA ÇIKTI"
Tecrübeli yorumcu, Asensio ve Talisca'nın birlikte başladığı düzenin işlevsiz kaldığını belirterek Fenerbahçe'nin ilk değişikliklere kadar oldukça pasif gözüktüğünü söyledi:
"Hücum gücü düşük, tempo yetersiz, takım savunması sorunlu… Tedesco hamleler yaptı ama sonrasında da çok ilginç bir takım tertibi oluştu. Oğuz orta sahaya, Brown sol açığa geçti. Yiğit Efe'nin sakatlığıyla birlikte Semedo–Oğuz–Talisca üçlüsüne dönüldü."
