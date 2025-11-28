CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den Fenerbahçe'ye uyarı! "Asensio–Talisca birlikte olmaz"

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “AsensioTalisca birlikte olmaz”

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'yi değerlendiren Ömer Üründül, Tedesco'nun orta saha tercihlerine sert eleştiriler yöneltti. İşte Üründül'ün sözleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 08:59
Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e yükseltti. İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un yönettiği mücadeleyi Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül değerlendirdi. Üründül, özellikle Domenico Tedesco'nun orta saha tercihlerini hedef aldı.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

"ASENSIO–TALISCA BİRLİKTELİĞİ OLMAZ"

Üründül, modern futbolda atletizmin belirleyici olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bazı teknik direktörlerin özel takıntıları vardır ve işlemeyen şeyleri bile ısrarla denemeye devam ederler. Tedesco'nun da bu tip bir takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli olsalar da fizik gücü yeterli olmayan iki oyuncuyu aynı anda orta sahada kullanmak, günümüz futbolunun temel ilkelerine aykırı."

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

"İLGİNÇ BİR TAKIM TERTİBİ ORTAYA ÇIKTI"

Tecrübeli yorumcu, Asensio ve Talisca'nın birlikte başladığı düzenin işlevsiz kaldığını belirterek Fenerbahçe'nin ilk değişikliklere kadar oldukça pasif gözüktüğünü söyledi:

"Hücum gücü düşük, tempo yetersiz, takım savunması sorunlu… Tedesco hamleler yaptı ama sonrasında da çok ilginç bir takım tertibi oluştu. Oğuz orta sahaya, Brown sol açığa geçti. Yiğit Efe'nin sakatlığıyla birlikte Semedo–Oğuz–Talisca üçlüsüne dönüldü."

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

Üründül, Fenerbahçe'nin skor dezavantajına düştükten sonra oyunu tamamen rakip sahaya yıktığını, buna rağmen Tedesco'nun başlangıç tercihinin ciddi bir risk olduğunu vurguladı.

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

"DURAN'IN NE YAPTIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yıldız oyuncu Duran'ın performansını da sert şekilde eleştiren Üründül, oyuncunun her zaman kırmızı kart potansiyeli taşıdığını daha önce de söylediğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Güçsüz olan bir Duran'ın oyuna her an olumsuz etki edebileceğini söyledim, dün de bu gerçekleşti. Ne yaptığını anlamak mümkün değil."

Ömer Üründül’den Fenerbahçe’ye uyarı! “Asensio–Talisca birlikte olmaz”

"DERBİ ÇOK ZOR GEÇER"

Üründül, Fenerbahçe'nin oyun yapısının derbi öncesi alarm verdiğini belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Bu maç Tedesco için ders niteliğinde olmazsa, derbi rakibinin eksiklerine rağmen Fenerbahçe için çok zor geçer."

Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu?
Türk Telekom reklam
