Derbi tutulması

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde duraklama dönemine girdi, Viktoria Plzen'in ardından Ferencvaros'la da berabere kaldı. Taraftarının önünde maçın başından sonuna kadar dalgalı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Youssef En-Nesyri, Marco Asensio ve Anderson Talisca ile rakip kaleyi çokça yokladı ancak öne geçecek golü bir türlü bulamadı.

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

66'da Varga ile Ferencvaros öne geçti. 69'da Talisca, beraberliği getirdi. Fenerbahçe'nin 1, Ferencvaros'un 2 topu direkten döndü. Jhon Duran 90+1'de kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, 1-1 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 8'e çıkardı. Ancak sergilenen oyun akılların Galatasaray derbisinde olduğunu gözler önüne serdi. Derbi öncesindeki performans tatmin etmedi.