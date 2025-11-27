Macar efsane Lajos Kü’den Fenerbahçe uyarısı! “Cehennemde oynuyormuş gibi”

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu akşam sahasında Ferencvaros'u ağırlayacağı kritik mücadele öncesi Macar basını, yıllar önce İstanbul'da oynamış olan kulüp efsanelerinden Lajos Kü ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

1971-72 sezonunda UEFA Kupası'nda Ferencvaros formasıyla Fenerbahçe'ye karşı hem deplasmanda 1-1 biten maçta gol atan hem de Kadıköy atmosferini yakından tanıyan Kü, unutulmaz anılarını paylaştı.

"CEHENNEMDE GİBİYDİK!"

O günkü stad atmosferini anlatırken hala heyecanlandığını söyleyen 77 yaşındaki Kü, sözlerine şöyle başladı: "Sanki cehennemde oynuyorduk… Stadyumda öyle bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk. Wembley'de 100 bin kişiye karşı oynadım ama böyle bir ses fırtınası yaşamadım."

Türk taraftarların Avrupa'nın en çılgınları olduğunu belirten Macar efsane, Ferencvaros'un bu akşam Kadıköy'den en az bir puan çıkarabileceğini de savundu.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU DÜNYA SEVİYESİNDE"

Takımının Avrupa Ligi performansına güvendiğini belirten Kü, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dört maçta 10 puan topladık. Bu formumuzla neden kaybedelim ki? Fenerbahçe dünya standartlarında oyunculara sahip ama Avrupa'da birçok ünlü takımı yenmeyi başardık. Bu yola devam edebiliriz."