Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sarı-lacivertliler, ceza alması halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan tecrübeli file bekçisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kapsamlı bir sunum yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 08:46
Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ederson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Brezilyalı kaleci, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen kaleci Ederson için Fenerbahçe son derece kapsamlı bir savunma hazırladı.

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Sarı-lacivertli yönetim sevkin olabileceğini öngörerek detaylı bir çalışma yapmıştı.

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Ederson'un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir çalışma hazırlanıp sunuldu.

Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Brezilyalı kaleci ceza alırsa Galatasaray derbisini kaçırmış olacak.

SON DAKİKA
