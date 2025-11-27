Fenerbahçe'den Ederson için kapsamlı savunma! TFF'ye sunum yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ederson ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı kaleci, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen kaleci Ederson için Fenerbahçe son derece kapsamlı bir savunma hazırladı. Sarı-lacivertli yönetim sevkin olabileceğini öngörerek detaylı bir çalışma yapmıştı. Ederson'un Manchester City ve oynadığı diğer tüm takımlara ait görüntülerin yer aldığı kapsamlı bir çalışma hazırlanıp sunuldu. Brezilyalı kaleci ceza alırsa Galatasaray derbisini kaçırmış olacak.