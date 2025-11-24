CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamada “Spora ve lisana önem veren çok güzel bir okul” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Anlamlı ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında Güneysu'daki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyarette bulundu. Öğrencilerle sohbet eden sarı-lacivertli kulübün Başkanı, "Maç dahil en keyifli anı benim için sizlerle beraber olmak. Gencecik, pırıl pırıl, ülkemize ileride çok faydalı olacağına inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Gerçekten ben şaşırdım, çok güzel bir okul. Spora önem veren bir okul, lisana önem veren bir okul. Bunlar çok önemli geleceğiniz için" dedi.

