Levent Mercan: İkinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir geri dönüş gösterdiklerini söyleyen Mercan, "Bu bizim için çok önemli bir maçtı. İstediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı 2-0 geriye düştük ama ikinci yarı inanılmaz güzel bir takım performansıyla geri dönüş gösterdik. Önemli olan bu reaksiyonu göstermekti. Bizim adımıza çok iyiydi bugün. Bu yüzden galibiyeti aldığımız için hepimiz mutluyuz. Ben her zaman diyorum, işime odaklanıyorum. Takıma en iyi şekilde nasıl yardım edebilirim, ona bakıyorum. Benden bu kadar. Çok konuşmaya gerek yok. Ben hem solda hem sağda, yani istediği yerde oynarım. Benim için fark etmez. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray maçı öncesi önce Avrupa Ligi maçımız var. Şu an ona odaklanıyoruz ve önce ona bakacağız. Sonrası da sonraya kalır. Taraftar inanılmazdı gerçekten. Son haftalarda gördüğümüz o taraftarın sevgisi bize gerçekten çok iyi geliyor. Tüm taraftarlara çok teşekkür ederim, bugün onlar da bizim için inanılmaz bir performans gösterdi" diye konuştu.