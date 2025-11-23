CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2025 Pazar 19:21
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Domenico Tedesco mücadele öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

"HER OYUNCUMA SAYGI DUYULMASINI İSTERİM"

"Her oyuncuma saygı duyulmasını isterim. İleride de bunu istiyorum, diliyorum. Bu tarz sorular çok pozitif olmayabiliyor. Mert Müldür de bir milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcularıma maksimum saygı gösterilsin istiyorum. Fenerbahçe'de olmalarının bir sebebi var. Ben de onlara sahip olduğum için mutluyum."

"KAYBEDECEK BİR ŞEYLERİ YOK"

"Rizespor topla oynamayı seven bir takım. Futbol oynamaya çalışıyorlar, 4-3-3 ile güçlü oynuyorlar. Papanikolaou merkezde topları istiyor. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bize karşı yüzde 200 ile oynayacaklardır. Biz de kazanmak için sahada olacağız." dedi.

