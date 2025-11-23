CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco galibiyetin ardından konuştu! "Devre arasında..."

Domenico Tedesco galibiyetin ardından konuştu! "Devre arasında..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco galibiyetin ardından konuştu! "Devre arasında..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Devre arasında soyunma odasında oyuncularına özel bir şeyler söyleyip söylemediği sorulan Tedesco, "Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Eğer Rizespor size 2 gol atabiliyorsa, siz çıkıp 5 gol atacaksınız. Siz Fenerbahçesiniz dedim" ifadelerini kullandı.

"İMKANIM OLSA HERKESİ OYNATIRDIM"

Tüm oyuncularından memnun olduğunu ve hepsinin oynamayı hak ettiğini de dile getiren Tedesco "Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

G.SARAY YANITI...

Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları Galatasaray hakkında konuşmayı tercih etmediğini dile getiren Tedesco, "Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında" dedi.

