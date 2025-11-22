Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine mi dönecek? 3 talibi var
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen yönetim bununla birlikte ayrılıklar da yaşayabilir. Sarı lacivertlilerde o ismi kadrosuna katmak için 3 takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Buna göre sarı-lacivertli idareciler, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan deneyimli futbolcu için iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi planlıyor.
TEDESCO'DAN "KALSIN" RAPORU
Yine haberde Domenico Tedesco'nun ise Fred'in takımda kalması yönünde rapor sunduğu ve tecrübeli futbolcunun geleceğini ilerleyen haftalardaki performansının belirleyeceği vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1030 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.