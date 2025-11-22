Fenerbahçe'nin yıldızı ülkesine mi dönecek? 3 talibi var

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen yönetim bununla birlikte ayrılıklar da yaşayabilir. Sarı lacivertlilerde o ismi kadrosuna katmak için 3 takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:08
Fenerbahçe'de son haftalarda formasını kaybeden ve hamle oyuncusuna dönüşen Fred'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha sözleşmesi ve +1 yıl opsiyonu bulunan Fred'e ülkesi Brezilya'dan ilgi sürüyor.

FRED'İN SON TALİBİ FLAMENGO

32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Internacional ve Atletico Mineiro'nun ardından Flamengo da devreye girdi. Milliyet Gazetesi'ne göre Fenerbahçe yönetimi, Fred'le ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN FRED KARARI

Buna göre sarı-lacivertli idareciler, sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan deneyimli futbolcu için iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeyi planlıyor.

TEDESCO'DAN "KALSIN" RAPORU

Yine haberde Domenico Tedesco'nun ise Fred'in takımda kalması yönünde rapor sunduğu ve tecrübeli futbolcunun geleceğini ilerleyen haftalardaki performansının belirleyeceği vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 1030 dakika süre alan Fred, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

