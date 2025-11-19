Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'de bu sezonun yeni transferlerinden Marco Asensio, Türkiye'deki ilk özel röportajını A Spor'a verdi. İspanyol yıldız kendisi ile yapılan röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ASENSIO'NUN SÖZLERİ:

Yeni kulüp, yeni başlangıçları ifade eder. Şu anda iyi bir şekilde ilerliyoruz ve almış olduğumuz galibiyetlerle beraber çok mutluyuz, böyle devam etmeliyiz.

"TÜRKİYE LİGİ İYİ SEVİYEDE"

Türkiye Ligi seviye olarak iyi. Her maç aslında zor. Fiziksel ve taktiksel olarak güçlü ekipler var. Oynadığımız takımlar rekabetçi ve rekabeti yüksek maçlar oluyor. Samimi olarak bu ligin iyi seviyede olduğunu söylemeliyim. Bu da oynanan maçlarda görünüyor.

"F.BAHÇE'DE HEDEF: ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce proje bana anlatıldı. Fenerbahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler bana aktarıldı. Fenerbahçe hep kazanmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bir kulüp.

"BURADA BİRÇOK KUPA HEDEFİM VAR"

Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için benim de isteklerim örtüşünce geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum.

Transfer sürecinde taraftarlardan mesaj aldım. Fenerbahçeliler'in sevgisini hissettim. Bana ne kadar güvendiklerini fazlasıyla hissettim. Fenerbahçe formasıyla onlarla buluştum. Sevgilerini, ilgiyi başından beri hissettim.

"HOCAMIZIN BAZI PRENSİPLERİ VAR"

Daha önce çok fazla hocalarla çalıştım Avrupa'da Tedesco ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. Antrenmanlar kaliteli, şiddeti yüksek. Zaman içerisinde bunun da daha iyisi olacak. Hocamızın belli başlı prensipleri var. Daha iyiye erişeceğiz hem ofansta hem defansta. Birçok detaya çalışıyoruz. Bu fikirlerin gelişim noktasında daha da iyi olacağız.

"EN RAHAT 10 NUMARADA OYNUYORUM"

Sağ açık, sol açık, 8 numarada oynadım. Maç içinde derin koşular yaptım. Her pozisyonun kendine özgü stili var. Ben bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Burada önemli olan hocanın tercihi, nerede uygun görürse orada en iyisini yapmalıyım. Kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara.

"BAŞKANIN BİZE YAKLAŞIMI SAHAYA DA YANSIYOR"

Başkanımız bize pozitifliğini aktarıyor, destek oluyor. Bu çok önemli. Bir kulüp başkanının size böyle yaklaşması mühim, özgüven veriyor. Size güvendiğini gösteriyor. Bireysel olarak da bizimle iyi bir iletişimi var. Bu sahaya da yansıyor.

"Fenerbahçe'de Galatasaray'a derbide gol atan gerçek Fenerbahçeli sayılır. Bu gelenek ve önümüzdeki derbi için ne düşünüyor?"

ASENSIO'DAN GALATASARAY YANITI

Gol atmam gerekiyor. Gelenek güzelmiş. Zor maç olacak. Fakat öncesinde oynayacağımız maçlar var. Daha önce Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Rizespor, sonra Ferençvaroş ve ardından Galatasaray. Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Ligde istediğimiz yere gelmek için bu maçları kazanmalıyız.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"

İspanya-Türkiye maçı sırasında uyuyordum, çünkü antrenmana geç kalmak istemedim. Saat farkından dolayı çok geç saatteydi maç. Dünya Kupası herkes için çok özel bir turnuva, orada takımınızla beraber olmak çok önemli. Benim hedefim İspanya Milli Takımı'nda oynamak, bunun için çalışıyorum. Hocam beni seçerse ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek isterim.

"Gollerden sonra matador müziği çalınmasını ister misin, böyle bir talebin olur mu?"

Bana göre güzel olurdu aslında. İnstagram'da bu müziklerle, şarkılarla beni etiketliyorlar. Güzel bir ortam olurdu, neden olmasın.

ARDA GÜLER SÖZLERİ...

Arda Güler çok yetenekli, çok kaliteli bir oyuncu. Şuan ki halinden daha iyi bir noktaya evrilebileceğini düşünüyorum. Dakikalar aldıkça daha çok kendini gösterecektir. Kendisi doğru bir yolda ilerliyor ve daha da iyi yerlere eminim gelecektir.