Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den 2 büyük hamle birden! Ara transfer döneminde…

Fenerbahçe’den 2 büyük hamle birden! Ara transfer döneminde…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | En Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, golcü transferinde rotayı Troy Parrott'a çevirdi. İrlandalı yıldız peş peşe sergilediği performansla sarı-lacivertlilere göz kırparken orta saha için de Corinthians'lı Breno Bidon'a 15 milyon euroluk teklif hazırlandı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

18 Kasım 2025 Salı 19:07
Fenerbahçe’den 2 büyük hamle birden! Ara transfer döneminde…

Fenerbahçe Kulübü bekleneni veremeyen En Nesyri ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, Jhon Duran'ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup, kaliteli bir santrfor takviyesi yapma kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Lewandowski'nin adı ön planda olsa da Kanarya'nın asıl hedefi AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott…

Fenerbahçe, Hollanda ekibiyle pazarlıklara başlarken, kapı 25 milyon Euro'dan açıldı.

Görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisiyle ilgilendiğini duyan İrlandalı golcü, Portekiz karşısında şov yaptı. Başarılı futboluyla dikkat çeken Parrott, maçta 68 dakika sahada kaldı ve 2 gol atıp, galibiyeti getirdi.

Ardından Macaristan maçında hat-trick ile play-offların kapısını açtı. Yıldız futbolcu adeta Fenerbahçe'ye, "Elini çabuk tut" mesajı gönderdi.

Parrott'un kısa süreli Tottenham macerası İngiltere kapısını kapatıyor. İspanyol ve Fransızlar da yüksek bonservis ödemek istemiyor. Suudi Arabistan da bir seçenek ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye daha sıcak bakıyor.

8 NUMARAYA BIDON

Devre arasında orta saha takviyesi de yapacak olan Fenerbahçe, gözünü Brezilya'ya çevirdi. Kanarya, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u yeniden gündemine aldı.

Brezilya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki orta saha için 15 milyon euro gözden çıkarıldı. Bu sezon 29 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Bidon da Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş durumda.

