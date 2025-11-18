Başarının adı tecrübe

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle de lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e indirdi. Bu başarının sırrı ise kritik dönemde sorumluluk alan tecrübeli isimler... Kaptan Milan Skriniar'ın yanı sıra kaleci Ederson, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Marco Asensio son haftalarda sergiledikleri üst düzey performansla takımın seviyesini yukarı çekti. Milan Skriniar, Nelson Semedo ile Ederson'un savunmada oluşturduğu güven, Edson Alvarez'in ilk 11'e yerleşmesi ve Marco Asensio'nun hücumda etkili oyunu, başarıyı getiren etken oldu. Bu isimler istikrarlı performanslarıyla diğer takım arkadaşlarına da örnek oluyor.