CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Başarının adı tecrübe

Başarının adı tecrübe

Üst üste başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe’de, takıma özgüven geldi. Bunda en önemli faktör; Ederson, Skriniar, Asensio, Nelson ve Alvarez gibi tecrübeli isimlerin form tutmas

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başarının adı tecrübe

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle de lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e indirdi. Bu başarının sırrı ise kritik dönemde sorumluluk alan tecrübeli isimler... Kaptan Milan Skriniar'ın yanı sıra kaleci Ederson, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Marco Asensio son haftalarda sergiledikleri üst düzey performansla takımın seviyesini yukarı çekti. Milan Skriniar, Nelson Semedo ile Ederson'un savunmada oluşturduğu güven, Edson Alvarez'in ilk 11'e yerleşmesi ve Marco Asensio'nun hücumda etkili oyunu, başarıyı getiren etken oldu. Bu isimler istikrarlı performanslarıyla diğer takım arkadaşlarına da örnek oluyor.

D&R - KİTAP
Aslan Lookman için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52