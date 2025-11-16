CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Polonya'nın Hollanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. 26 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 10:19
Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski şoku yaşanıyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya formasıyla mücadele eden 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda karşısında sakatlandı.

Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Maça ilk 11'de başlayan ancak 14. dakikada kenara gelen yıldız oyuncu, devam edemedi. Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban, deneyimli futbolcunun Malta maçında oynayamayacağını açıkladı.

Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Urban, "Sebastian'ın adductor longus kasında yırtık var. Kamptan ayrıldı. Tedavisine Fenerbahçe'de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Szymanski'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Milli takımda sakatlanmıştı! Szymanski'nin dönüş tarihi belli oldu

1 AY YOK

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçeli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SON DAKİKA
