Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile yakından ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili ortaya çıkan o durum, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli endişelendiriyor. İşte tüm detaylar...
İspanyol devi Barcelona, gelecek yaz transfer dönemini şimdiden planlıyor. Hücumdaki alternatifleri artırmaya net bir şekilde öncelik veren Katalan kulübü, sözleşmesi sezon sonunda biten Robert Lewandowski hakkında bir karar vermek üzere.
Takımdan ayrılma ihtimali güçlenen Polonyalı golcü, Suudi Arabistan'dan belirtilen ilginin yanı sıra, Milan ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi.
37 yaşındaki süperstarın yerini doldurmak isteyen Barcelona'nın, santrfor pozisyonu için listesine aldığı isimler de belli oldu.
