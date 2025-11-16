Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransız basınından Foot 11'de yer alan habere göre, Katalan kulübünün ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen.

Katalan kulübü, Harry Kane ve Julian Alvarez gibi isimlerden netice alamadığı takdirde Osimhen'i kadrosuna katarak santrfor pozisyonunu doldurmayı amaçlıyor.