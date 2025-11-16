CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile yakından ilgileniyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili ortaya çıkan o durum, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli endişelendiriyor. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 14:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

İspanyol devi Barcelona, gelecek yaz transfer dönemini şimdiden planlıyor. Hücumdaki alternatifleri artırmaya net bir şekilde öncelik veren Katalan kulübü, sözleşmesi sezon sonunda biten Robert Lewandowski hakkında bir karar vermek üzere.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Takımdan ayrılma ihtimali güçlenen Polonyalı golcü, Suudi Arabistan'dan belirtilen ilginin yanı sıra, Milan ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

37 yaşındaki süperstarın yerini doldurmak isteyen Barcelona'nın, santrfor pozisyonu için listesine aldığı isimler de belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Fransız basınından Foot 11'de yer alan habere göre, Katalan kulübünün ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Katalan kulübü, Harry Kane ve Julian Alvarez gibi isimlerden netice alamadığı takdirde Osimhen'i kadrosuna katarak santrfor pozisyonunu doldurmayı amaçlıyor.

Galatasaraylıları kızdıran haber! Fenerbahçe Lewandowski'yi transfer ederse...

Haberde, Nijeryalı golcünün de Avrupa'nın büyük liglerinden birine dönme arzusunda olduğu, Barcelona'nın 75 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi bitirebileceği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 13:36
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Demirel'in öğrencisi olacak F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Demirel'in öğrencisi olacak 13:33
Maçın hakemi belli oldu! Maçın hakemi belli oldu! 12:50
Thunder serisini 5 maça çıkardı Thunder serisini 5 maça çıkardı 12:29
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! 12:16
Szymanski için 14 milyon Euro! Szymanski için 14 milyon Euro! 11:34
Daha Eski
Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? 11:30
Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! 11:13
Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı 11:00
Tedesco hakkında önemli sır! Tedesco hakkında önemli sır! 10:46
Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 10:27
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... 10:19