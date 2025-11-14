CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar’ın görevine son verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 19:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz. Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den!
Montella'dan bahis skandalı açıklaması!
DİĞER
Dünya kulüpler sıralaması güncellendi! İşte ilk 30'daki tek Süper Lig devi...
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 19:08
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 17:55
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 17:46
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 17:44
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 17:20
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! 16:20
Daha Eski
Mbappe kamptan ayrıldı! Mbappe kamptan ayrıldı! 15:58
Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? 15:36
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 15:24
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 15:16
O pankarta ceza! O pankarta ceza! 15:02
Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır 14:49