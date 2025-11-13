Sponsorluk töreni ertelendi

Fenerbahçe ile GAİN arasında bugün yapılması planlanan sponsorluk imza töreni ertelendi. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ve şehitlerimizin anısına törenin yapılmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile GAİN arasında gerçekleştirilmesi planlanan Futbol A Takımımızın şort sponsorluğu imza töreni, askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu meydana gelen elim kaza ve şehitlerimiz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.