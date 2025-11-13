İrfan Can ve Cenk Tosun affedilecek mi? Tedesco açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, TRT Spor'a verdiği özel röportajda hem kulübe geliş sürecini hem de takımdaki atmosferi anlattı. İlk günden bu yana güçlü bir yapı gördüğünü söyleyen Tedesco, Samandıra'daki çalışma düzeninden, yönetimle ilişkilerine ve oyuncuların durumuna kadar birçok önemli noktaya değindi.

"FENERBAHÇE'NİN BİRÇOK MAÇINI İZLEDİM, KULÜBÜ TANIMAYA ÇALIŞTIM"

Tedesco, sarı-lacivertli takımla anlaşmadan önce detaylı analiz yaptığını belirtti:

"Gelmeden önce Fenerbahçe'nin çok sayıda maçını takip ettim. Bir kulüpten teklif aldığınızda düşünmeniz, yöneticilerle birbirinizi tanımanız gerekir. Fenerbahçe taraftarıyla özel bir kulüp."

"SAMANDIRA'DA POZİTİF BİR ATMOSFER VAR"

İstanbul'daki hayatından memnun olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, çalışma ortamının müthiş olduğunu söyledi:

"İstanbul güzel geçiyor, Samandıra'da pozitif bir atmosfer var. Birkaç hafta önce teknik ekiple yeni yerimize geçtik, daha önce beş hafta burada kaldık."

"BAŞKANIMIZLA İLİŞKİMİZ ÇOK AÇIK, HER KONUYU PAYLAŞABİLİYORUZ"

Kulübe gelişinde en büyük payın Ali Koç'a ait olduğunu söyleyen Tedesco, Sadettin Saran ile ilişkilerinden de övgüyle bahsetti:

"Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. Birbirimize açığız, her konuyu konuşabiliyoruz. Bu bir teknik direktör için çok önemli."

"HERKESİN KATKISI VAR, GÜVEN DUYMAK ÖNEMLİ"

Samandıra tesislerindeki profesyonel yapıyı öven Tedesco, ekip çalışmasının altını çizdi:

"Sabah 7'de mutfak hizmet veriyor, çalışanlarımız, doktorlarımız, analistlerimiz… Çok sayıda insanın katkısı var. Onlara güvendiğimizi gösterdik."

"TAKIMIN ÖZGÜVENİ DÜŞMÜŞTÜ AMA TOPARLANIYORUZ"

Göreve geldiği dönemde takımın moral seviyesinin düşük olduğunu söyleyen Tedesco, bunun doğal olduğunu vurguladı:

"Her teknik direktör değişikliği bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir. Takımın durumu iç açıcı değildi, oyuncuların özgüveni azalmıştı. Bu tarz değişikliklerde bunlar doğal."

"DİL ÖĞRENMEK BULUNDUĞUNUZ YERE DUYDUĞUNUZ SAYGININ GÖSTERGESİDİR"

Türkçenin zorluğuna rağmen öğrenmeye başladığını belirten İtalyan teknik adam, kültürel uyumun kendisi için önemli olduğunu söyledi:

"Türkçe zor bir dil ama öğrenmeye çalışıyorum. Çalıştığınız yerin kültürünü bilmek önemli. Burada olduğum için mutluyum."

İRFAN CAN VE CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Gündemdeki iki oyuncuyla ilgili soruya net yanıt verdi:

"İrfan Can ve Cenk Tosun konusunda yeni bir gelişme yok. Yeni bir karar olursa kulüp açıklar. Benim için şu an gündemde olan bir konu değil."

"BÜYÜK TAKIM OLMANIN YOLU HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GEÇER"

Son olarak hedeflerine dair konuşan Tedesco, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaptı:

"Büyük takım olmak istiyorsanız bütün zorlukların üstesinden gelmeniz gerekir."

"BAŞKANIMIZIN HER GÜN BİZİMLE OLMASI POZİTİF BİR ENERJİ YARATIYOR"

Tedesco, Samandıra ve stadyumda başkanı sık sık gördüklerini belirterek bunun takıma moral olduğunu söyledi:

"Başkanımızı her zaman Samandıra'da ve stadyumda görüyorsunuz. Bu bizi pozitif olarak etkiliyor."

"ESKİ TEKNİK EKİBE SAYGISIZLIK ETMEM"

Takımın fiziksel durumu hakkında yapılan yorumlara açıklık getirdi:

"Hiçbir zaman 'fiziksel olarak kötüyüz' demedim. Eğer bunu söyleseydim eski teknik direktör ve ekibine saygısızlık etmiş olurdum."

"FRED KALİTESİNİ SON MAÇTA TEKRAR GÖSTERDİ"

Başarılı orta oyuncunun ritmini yeniden bulduğunu belirten Tedesco:

"Fred gibi kaliteli futbolcular için bu süreçler zordur ancak üstesinden geldiğini son maçta gösterdi."

"RAKİPLER BİZE KARŞI %200'LE OYNUYOR"

Türkiye Süper Ligi'ni yakından takip ettiğini belirten Tedesco, fiziksel ve zihinsel mücadele gerektiren bir lig gördüğünü ifade etti:

"Ligde oynanan her maçtan zevk alıyorum. Rakiplerimizin %200'le oynadığını düşünüyorum ve buna hazır olmalısınız. Rakipler büyük kadrolara karşı büyük oynamak istiyor, bu iyi bir şey."

"DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM AMA ÖNCE DİĞER MAÇLARIMIZ VAR"

Tedesco, Galatasaray derbisine odaklanmanın doğru olmadığını belirtti:

"Derbilerin önemini biliyorum. 'Benim için normal maç' dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, futbolcular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray karşılaşmasından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız olacak."

"KARAKTERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ, TRANSFERDE EN ÖNEMLİ ÖLÇÜT BU"

Tedesco, kadro yapılanmasında karakterin çok önemli olduğunu vurguladı:

"Tüm futbolcularımı beğeniyorum. Çok sayıda karakterli oyuncuya sahibiz. Eğer bir oyuncuyu kadronuza katmak istiyorsanız karakterinin uygun olduğunu bilmeniz lazım. Kadromuza katacağımız oyuncunun bizi güçlendirmesi lazım."

"AVRUPA LİGİ'NDE DE AYNI HEDEFLERE SAHİBİZ"

UEFA Avrupa Ligi için planlarını ve beklentilerini şöyle özetledi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'le aynı hedeflere sahibiz. İyi oynuyoruz, yapabileceğimizi düşünüyoruz. Geçiş sürecinde olduğumuz için Zagreb maçında sıkıntılar yaşadık. Zor bir fikstürümüz var ama maç maç bakacağız."