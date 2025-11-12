TRANSFER HABERİ - Cenk Tosun’a sürpriz talip! Devre arasında Fenerbahçe’den ayrılacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Cenk Tosun, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcüye talip olan Kocaelispor, hem forvet hattını güçlendirmek hem de tecrübeli ismin liderliğinden faydalanmak istiyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Domenico Tedesco ile beraber Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile aradaki farkı 1 puana kadar indirdi.
Zirvedeki puan farkının kapanmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda tekrardan iddialı hale gelen sarı-lacivertliler, devre arasında yapılacak transferlerle 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olurken, yapılacak hamleler de netleşecek.
Bu doğrultuda kadro dışı kalan isimler arasında yer alan milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibi Kocaelispor'un golcü futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.
Süper Lig'in son haftasında lider Galatasaray'ı devirerek büyük sükse yapan ve milli araya mutlu giren yeşil-siyahlılar, üst sıralarda yer almak için kadrosu güçlendirmek istiyor. Kocaelispor'un tecrübeli golcüyü istemesindeki ana etken; Bruno Petkovic ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamaması.
Yeniden milli takıma dönmek isteyen Cenk'in de gelen bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Körfez ekibinin yetkilileri, önümüzdeki günlerde hem Cenk Tosun'la hem de Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Cenk, ikinci yarı Kocaeli forması giyebilir.