CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişMe yaşandı. Milan'ın, sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği yıldız futbolcuya talip olduğu İtalyan ekibinin danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in bu transferde bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 16:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği son 2 haftayı kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını 1'e indirdi.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Milli aradan sonra oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları da başladı.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yapacağı eklemelerle sezonu şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde öncelik forvet transferine verildi.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile yola devam etmeyi planlamayan Kanarya'da performansıyla beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri'ye de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Jhon Duran'ın yanında takviye yapmak isteyen yönetim, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi gündemine almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldıza 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürülmüştü.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Tecrübeli forvet için nabız yoklayan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

MILAN'DAN LEWANDOWSKI HAMLESİ

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Milan, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Haberde emekliliği de düşünen Lewandowski'nin futbolu bırakmadan önce Serie A'da oynamayı göz ardı etmeyeceği belirtildi.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Milan Sportif Direktörü Igli Tare'nin önümüzdeki haftalarda golcü oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek maaş görüşmesinde bulunacağı aktarıldı.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

IBRAHIMOVIC DE DEVREDE

Öte yandan Milan'da Danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in de Robert Lewandowski transferi için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Ibrahimovic'in, Lewandowski'nin kulübün değerlerini mükemmel bir şekilde yansıttığına ve tıpkı son yıllardaki kendi rolü gibi, genç Milan oyuncuları için de bir rol model olabileceğine inandığı belirtildi.

Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede

Henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmasa da deneyimli santrforun Milan'daki projeyi beğendiğinin altı çizildi.

Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
DİĞER
Son dakika haberi: TFF, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararını açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında...
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı Potanın Perileri kamp çalışmalarına başladı 16:31
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 16:10
Oscar hastaneye kaldırıldı Oscar hastaneye kaldırıldı 15:48
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 15:21
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... 14:56
PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... 14:34
Daha Eski
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 14:06
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 13:55
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi 13:23
Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! 11:51
Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! 11:49
Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi 11:32