Ibrahimovic'ten Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Transferde bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişMe yaşandı. Milan'ın, sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği yıldız futbolcuya talip olduğu İtalyan ekibinin danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in bu transferde bizzat devrede olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği son 2 haftayı kayıpsız geçerek zirveyle olan puan farkını 1'e indirdi.
Milli aradan sonra oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları da başladı.
Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yapacağı eklemelerle sezonu şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.
Ibrahimovic'in, Lewandowski'nin kulübün değerlerini mükemmel bir şekilde yansıttığına ve tıpkı son yıllardaki kendi rolü gibi, genç Milan oyuncuları için de bir rol model olabileceğine inandığı belirtildi.
Henüz taraflar arasında anlaşma sağlanmasa da deneyimli santrforun Milan'daki projeyi beğendiğinin altı çizildi.