CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında büyük maliyetlerle kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre faydalanamadığı Jhon Duran, Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Kolombiyalı yıldızın takıma geri kazandırılmasındaki etken ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 12:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yeniden doğuşunun ardında güçlü bir hikâye var.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Başkan Sadettin Saran'ın İspanyolca dokunuşları, eskiden verilen sözlerin şimdi tutulması ve ailesine uzanan sıcak jest, Kolombiyalı futbolcunun kalbine yeniden sarı-lacivert umudu işledi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Fenerbahçe'ye transferi eski yönetim döneminde gerçekleşen Jhon Duran'a, o dönem bazı özel sözler verilmişti. Ancak seçim süreci nedeniyle bu vaatler yerine getirilememişti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibi, göreve gelir gelmez bu sözleri tuttu. Oyuncunun ev ve yaşam düzeniyle ilgili sorunları çözüldü, Duran psikolojik olarak rahatladı. İspanyolca bilen Başkan Saran, bu süreçte Duran ile bire bir görüşmeler yaptı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

Samimi ve doğal konuşmalarla futbolcunun güvenini kazanan Saran, Kolombiyalı yıldızın takımdan kopmasının önüne geçti ve aidiyet duygusunu yeniden oluşturdu. Duran da bu süreçten dolayı sık sık "Gracias (Teşekkürler) başkan" diyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı! Dönüşündeki en büyük faktör...

MASRAFLAR YÖNETİMDEN

Yönetim, Duran'ın moralini tamamen yerine getirmek için önemli bir jest yaptı. Oyuncunun ailesi İstanbul'a getirildi ve tüm masraflar kulüp tarafından karşılandı. Bu adım, Jhon Duran üzerinde büyük bir etki yarattı. 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ailesiyle bir araya geldikten sonra daha motive hale büründü.

Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Orkun Kökçü’nün soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı! Gördüğü kırmızı kart olay olmuştu...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı!
Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! Spanoulis Yunanistan ile sözleşmesini uzattı! 13:12
F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! F.Bahçe maçına Hollandalı hakem! 13:09
Cizre'de tarihi akşam! Cizre'de tarihi akşam! 12:35
Duran gerçeği ortaya çıktı! Duran gerçeği ortaya çıktı! 12:29
Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! Charlotte FC'nin Zaha paylaşımında G.Saray detayı! 12:27
Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! Stefan Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! 12:09
Daha Eski
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! 12:08
Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 12:02
Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Buducnost-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 11:57
Liverpool-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? Liverpool-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? 09:59
Sergen Yalçın için kritik viraj! Sergen Yalçın için kritik viraj! 10:02
EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 9. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:06