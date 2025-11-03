CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Viktoria Plzen maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında konuk olacağı Viktoria Plzen maçının hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 15:05
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Dün oynanan Beşiktaş derbisinde 45 dakika üzerinde süre alan futbolcuların ise günü dinlenerek geçirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

