F.Bahçe'den tarihi dönüş

Son yıllarda derbileri kazanmakta güçlük çeken F.Bahçe, Tüpraş Stadı'nda zoru başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi siyah-beyazlılar oldu. Henüz karşılaşmanın 5. dakikasında Cerny'nin ortasında El Bilal Toure'nin kafa vuruşu ile Kartal öne geçti. 22'de ise Emirhan iki top kazanma sonucunda topu Toure'ye attı. Onun pasında Emirhan topu köşeye bıraktı. Ancak 26'da Orkun Kökçü, Alvarez'e arkadan tabanla müdahale edince VAR uyarısı ile ihraç edildi ve mücadelenin geri kalanında denge tamamen değişti.

İki takım arasında oynanan son 6 derbide 4. kırmızı kartı Orkun Kökçü gördü.

İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu dakikadan sonra F.Bahçe ilk yarıda oyunun bütün kontrolünü eline aldı. 32'de Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği topa gelişine vuran İsmail, kaleci Ersin'in bacak arasından topu filelere gönderdi. 45'te soldan Dorgeles Nene'nin pasında Ndidi'yi geçen Marco Asensio topu köşeye bıraktı. 83'te ise Emirhan'a baskı yapan Jhon Duran kendi kazandığı topa gelişine vurup takımına 3 puanı getirdi. Böylece lider G.Saray ve ikinci Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada F.Bahçe zirve ile puan farkını 4'e düşürüp ikinci sıraya çıktı.

Gökhan çizgiden çıkardı

Karşılaşmanın 65. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. F.Bahçe'de kullanılan köşe vuruşunda Alvarez güzel bir vuruşla topu direk dibine gönderdi. Ancak filelere doğru gitmekte olan topa son anda Gökhan Sazdağı dokundu ve golü önlendi. Gökhan ilk yarıda dışarıya çıkan topa müdahale etmiş ve İsmail'in golüne neden olmuştu.

Nene'den şık asist

Son haftalarda kendisini bulan Dorgeles Nene, derbide de sahada kaldığı 45 dakika içerisinde görevini yerine getirdi. İlk yarının son anlarında Asensio'nun attığı golde sağ kanattan topu taşıyıp asisti yapan isim olan Nene, bu sezon ligdeki 3. gol pasını vermiş oldu.

'Hakem yön verdi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ihraç edildiği için mücadele bitiminde yardımcı antrenör Murat Kaytaz konuştu. Hakem Ali Yılmaz'ı eleştiren Kaytaz, "İlk 25 dakika bütün planlarımız tuttu. Biz bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz ama hakemlerde dikkatli olmalı. Oostervolde'ye sarı kart bile verilmedi. Hakem maça yön verdi" diye konuştu.

Oğuz hareket getirdi

Bu sezon Süper Lig'de golle tanışamayan Kerem Aktürkoğlu, derbide de sessiz kaldı. 71. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bırakan Kerem, kulübede itirazdan sarı kartla maçı bitirdi. Milli oyuncunun yerine sahaya adımını atan Oğuz sarı-lacivertli takıma hareket getirdi. Bir kez gole yaklaşan Oğuz Aydın, hücum baskısıyla da toplar kazandı.

Asensio durmuyor

Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Asensio son maçlardaki yükselişini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü. Sahaya çıktığı son iki maçta Karagümrük önünde gol atan, G.Antep karşısında ise asiste imzasını atan Asensio, dün de güzel bir gol kaydetti. İlk yarısının son anlarında Nene'nin pasında Ndidi'yi yatıran Asensio, topu köşeye gönderdi.

Ederson'dan kritik hata

F.Bahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Emirhan'ın attığı golde verdiği pasla gole neden olan isim oldu. Tehlikeli bir şekilde topu Alvarez ile buluşturan Ederson, Meksikalı yıldızın top kaybına neden oldu ve Emirhan fileleri buluşturdu. G.Saray-Beşiktaş derbisinde de Mert benzer bir pası Ndidi'ye atmış ve İlkay'ın golüne neden olmuştu.