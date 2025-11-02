CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek: 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 23:12
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmada ilk golünü kaydeden İsmail Yüksek, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ:

"Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız." dedi.

RÖPORTAJ ÖNCESİ F.BAHÇE BAŞKANI SADETTİN SARAN İSMAİL'İ TEBRİK ETTİ

