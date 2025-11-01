CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Fenerbahçe'de sezonun yükselen yıldızlarından İsmail Yüksek hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızı Avrupa'dan iki takımın gözlemcilerinin izlemeye geleceği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin ise Yüksek hakkında kararını verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:18
Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Jose Mourinho döneminde istediği süreyi bulamayan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte vazgeçilmez isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Büyük çıkış yakalayan milli futbolcunun performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde Stuttgart ve Brighton gözlemcileri izlemeye gelecek.

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Sarı-lacivertlilerin milli yıldız için transfer kararının ise çok net olduğu belirtildi.

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma konusunda son derece kararlı. Bu sezon 13 maçta görev alan İsmail Yüksek, 1 asistlik skor katkısı verdi. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

