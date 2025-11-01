Fenerbahçe kararını verdi! İsmail Yüksek'i Beşiktaş derbisinde izleyeceklerdi ancak...

Fenerbahçe'de sezonun yükselen yıldızlarından İsmail Yüksek hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldızı Avrupa'dan iki takımın gözlemcilerinin izlemeye geleceği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin ise Yüksek hakkında kararını verdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Sarı-lacivertlilerin milli yıldız için transfer kararının ise çok net olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmayı kesinlikle düşünmediği aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma konusunda son derece kararlı. Bu sezon 13 maçta görev alan İsmail Yüksek, 1 asistlik skor katkısı verdi. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.