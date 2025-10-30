Real Madrid 84-58 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'in 8. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci maçında Real Madrid'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 84-58'lik skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla birlikte EuroLeague'de şu ana kadar 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyete imza attı.

Fenerbahçe Beko, 9. hafta mücadelesinde Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Mücadele 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: R. Madrid 25-16 F.Bahçe Beko

Devre Arası: R. Madrid 49-22 F.Bahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu: R. Madrid 64-35 F.Bahçe Beko