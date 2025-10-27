CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 21:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe adına gol perdesini 5. dakikada En-Nesyri açtı. Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken Faslı yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Anderson Talisca, 81. dakikada kaydettiği firikik golüyle skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Maçın 86. dakikasında Abena, Talisca'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 88. dakikasında Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren isim oldu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

REKLAM - idefix
Anguissa için İstanbul derbisi!
DİĞER
Arda Turan'dan Kiev derbisi öncesi çarpıcı benzetme! Kendi oynadığı maçı örnek gösterdi...
Son dakika: Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'dan olay paylaşım! Osimhen'dan olay paylaşım! 20:10
Anguissa için İstanbul derbisi! Anguissa için İstanbul derbisi! 19:57
Gaziantep FK-F.Bahçe | CANLI Gaziantep FK-F.Bahçe | CANLI 17:40
İşte Efeler'in Avrupa Şampiyonası maç programı! İşte Efeler'in Avrupa Şampiyonası maç programı! 18:32
Ümraniyespor'un yeni hocası belli oldu! Ümraniyespor'un yeni hocası belli oldu! 18:40
Domenico Tedesco: Zor maç olacak ama... Domenico Tedesco: Zor maç olacak ama... 19:25
Daha Eski
Emine Göğebakan dünya şampiyonu Emine Göğebakan dünya şampiyonu 15:17
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 15:27
Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı 15:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama 15:45
Ümraniyespor'da ayrılık kararı! Ümraniyespor'da ayrılık kararı! 15:51
Kevin De Bruyne'den kötü haber Kevin De Bruyne'den kötü haber 16:42