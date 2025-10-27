Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe adına gol perdesini 5. dakikada En-Nesyri açtı. Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken Faslı yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Anderson Talisca, 81. dakikada kaydettiği firikik golüyle skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Maçın 86. dakikasında Abena, Talisca'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 88. dakikasında Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren isim oldu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.