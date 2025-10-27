Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu kritik maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe adına gol perdesini 5. dakikada En-Nesyri açtı. Karşılaşmada dakikalar 22'yi gösterirken Faslı yıldız bir kez daha sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Anderson Talisca, 81. dakikada kaydettiği firikik golüyle skoru 3-0'a getiren isim oldu.
Maçın 86. dakikasında Abena, Talisca'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada 88. dakikasında Talisca bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren isim oldu. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Maçın ardından Fenerbahçe ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.