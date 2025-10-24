Spor yazarları Fenerbahçe-Stuttgart maçını değerlendirdi

Tedesco takımı hem taktik olarak geliştirirken hem de fiziksel olarak yukarı çıkarıyor. Her maça farklı planlar yapmasına ayrıca saygı duyuyorum.

Dün gece Stuttgard'a topu bırakıp kontrayla çıkmayı planlamıştı. Bunu yapabilmek için elinde kullanabileceğin sadece Kerem ve Nene var. En- Nesyri hızlı hücum edebilecek bir oyuncu değil. Ayrıca top ayağına geldiğinde ne yapacağına hem geç karar veriyor hem de yanlış! Bu onun tecrübesindeki bir oyuncu için büyük eksiklik. Zira bu yaştan sonra gelişecek hali yok. Fenerbahçeli oyuncuların neredeyse hepsi top rakipteyken topun arkasındaydı.