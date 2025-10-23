Fenerbahçe 1-0 Stuttgart (MAÇ SONUCU ÖZET) | Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Stuttgart'ı ağırladı.

Sarı lacivertliler çekişmeli karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin galibiyet golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Böylelikle Kanarya 3 maç sonunda 6 puana ulaşmış oldu.

EDERSON 11'DE

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.

Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.

Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.

DURAN, 2 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü.

Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.

TALISCA, TEDESCO DÖNEMİNDE İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.

İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

STUTTGART TARAFTARI, MİSAFİR TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Alman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

