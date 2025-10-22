CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransa Ligue 1'den o takımın Kahveci'nin kadro dışı durumu devam ettiği takdirde sarı-lacivertli ekip ile transfer için temaslara başlayacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti.

TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, ligde 9. haftayı 19 puanla 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, Stuttgart maçının ardından ligin 10. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu radarına aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Takvim'de yer alan habere göre, Fransız ekibinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kadro dışı durumunun devam etmesi halinde de ocak ayında Fenerbahçe ile temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: İrfan Can Kahveci'ye Fransız ekibinden kanca! Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyorlar

Fenerbahçe yönetiminin ilerleyen günlerde oyuncuyla takımdaki geleceğini konuşmak için bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

