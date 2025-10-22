CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak bu mücadele öncesi Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik bir toplantının gerçekleştiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:42
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında Stuttgart'ı konuk edecek. Kanarya'da bu mücadele öncesi takımın teknik direktörü Domenico Tedesco ile kulüp başkanı Sadettin Saran arasında bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Takvim'in haberine göre; 40 yaşındaki çalıştırıcının Saran'a gelecek adına umutlu mesajlar verdiği ve zamanla takımın performansının artacağını söylediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Genç teknik adamın, "Geldiğim günden beri takımın performansında olumlu artışlar yaşandı. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma ve topa sahip olma gibi hücum verilerinde artış var. Takımın form durumundan memnunum" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik toplantı!

Tedesco'nun, "Göreve geleli çok uzun süre olmadı ama belirli bir oyun temposu yakalamak üzereyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. 1 ay sonra takım tamamen istediği seviyeye gelecek ve bizden beklenen oyunu tam anlamıyla o zaman sahaya yansıtacağız" sözlerine yer verdiği belirtildi.

Tedesco'nun istatistiği gündem oldu!
