Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe En büyük koz: Kadıköy

En büyük koz: Kadıköy

Stuttgart maçı öncesi Fenerbahçe yine taraftarlarından destek alacak. Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmada Kadıköy’de tribünler kapalı gişe olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
En büyük koz: Kadıköy

Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında önemli bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de yine en büyük koz tribünler olacak. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu seçildiğinden bu yana taraftar gruplarıyla hep iletişim halinde olan sarı-lacivertliler, Stuttgart maçında da tribünlere çok güveniyor. Kadıköy'de bir kez daha muhteşem bir atmosferin olması bekleniyor. Çıkarılan ek kombineler kısa sürede tükenirken yarın akşamki müsabakanın yine kapalı gişe olacağı belirtildi. Fenerbahçe taraftarının gücüyle bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta hiç yenilmedi, 2 beraberlik 6 galibiyet elde etti.

F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
Son Dakika
